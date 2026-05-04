الاقتصاد الرقمي : تمكين الأردنيين في الخارج من خدمات الكاتب العدل إلكترونيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إمكانية استفادة الأردنيين المقيمين خارج المملكة من خدمات الكاتب العدل الإلكترونية عن بُعد، وذلك في إطار تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه بإمكان المواطنين تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي عبر تطبيق “سند”، والحصول على الرقم السري الخاص بالتوقيع الرقمي، إلى جانب إنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل عبر الرابط التالي: https://services.moj.gov.jo⁠.

وبيّنت أن هذه الخطوات تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.