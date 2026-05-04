مندوباً عن وزير الشباب أمين عام الوزارة يرعى حفل ختام مسابقة GJU 3030 في الجامعة الألمانية الأردنية بمشاركة شبابية واسعة

وطنا اليوم – مندوباً عن وزير الشباب رعى أمين عام وزارة الشباب، الدكتور مازن أبو بقر، اليوم الإثنين حفل اختتام مسابقة (GJU 3030) لطلبة الجامعات، التي نظّمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الألمانية الأردنية، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية، قدّموا خلالها مشاريع مبتكرة عكست مستوى متقدّمًا من الإبداع والابتكار.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي أن هذه المسابقة تجسّد رؤية الجامعة في دعم الابتكار وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية توفير منصات حاضنة للأفكار الريادية التي تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المعاصرة.

من جانبها، أوضحت عميد شؤون الطلبة الدكتورة فرح الأطرش أن مسابقة (GJU 3030) أصبحت محطة سنوية بارزة لاكتشاف الطاقات الشبابية، وتنمية مهارات الطلبة في التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، مؤكدة حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الجامعة الهاشمية بالمركز الأول، تلتها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في المركز الثاني، فيما جاءت الجامعة الألمانية الأردنية في المركز الثالث.

وفي فئات الجوائز الخاصة، حصلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على جائزة أفضل عرض شفهي، وفازت جامعة الحسين التقنية بجائزة حل المشكلات والأثر، فيما نالت الجامعة الأردنية جائزة الإبداع والتكامل والشمولية.

وفي ختام الحفل، كرم الدكتور أبو بقر الفرق الفائزة، تقديرًا لما عكسته المشاريع المشاركة من وعي متقدّم لدى الطلبة بمتطلبات المستقبل، وقدرتهم على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين المشاركين، عكست تنوّعًا في الأفكار ومستوى متقدمًا من الابتكار، بما يعزز مكانة الجامعة الألمانية الأردنية كبيئة حاضنة للإبداع والتميّز.

وأُقيمت المسابقة بدعم من بنك الإسكان، الذي جرى تكريمه تقديرًا لدوره في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز بيئة الابتكار في الجامعات.