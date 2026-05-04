البنك المركزي يحذر من مكالمات احتيالية متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:حذر البنك المركزي، الاثنين، المواطنين من تزايد أساليب الاحتيال المالي، لا سيما عبر المكالمات الهاتفية التي أصبحت أكثر تطورا في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات.

وأكد البنك ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع أي متصل، حتى وإن بدا الصوت مألوفا أو ادعى المتصل أنه من جهة رسمية أو من معارف الضحية.

ودعا إلى توخي الحذر، وإنهاء أي مكالمة مشبوهة فورا، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود التوعية المستمرة التي يبذلها البنك لحماية المواطنين من الجرائم المالية المتزايدة