بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يحذر من مكالمات احتيالية متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

5 ساعات ago
البنك المركزي يحذر من مكالمات احتيالية متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:حذر البنك المركزي، الاثنين، المواطنين من تزايد أساليب الاحتيال المالي، لا سيما عبر المكالمات الهاتفية التي أصبحت أكثر تطورا في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات.
وأكد البنك ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع أي متصل، حتى وإن بدا الصوت مألوفا أو ادعى المتصل أنه من جهة رسمية أو من معارف الضحية.
ودعا إلى توخي الحذر، وإنهاء أي مكالمة مشبوهة فورا، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود التوعية المستمرة التي يبذلها البنك لحماية المواطنين من الجرائم المالية المتزايدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:12

الإمارات تعلن رصد واعتراض صواريخ قادمة من إيران

16:52

وزير الخزانة الأمريكي: نفتح مضيق هرمز ونسيطر عليه بشكل مطلق

16:47

تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية المصرية يوقعان اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة

16:44

اداء التعدين والتوقعات

16:43

الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي

16:41

جامعة البترا تبحث آفاق الاستثمار الدوائي العربي في محاضرة لرئيس “اتحاد المنتجين”

16:15

تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

16:11

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

16:02

الملك يهنئ رئيس الوزراء البلغاري المنتخب بفوز حزبه بالانتخابات

15:41

الكواليت : سعر الأضحية البلدية أقل من الروماني

15:30

البشير : ضخ الغاز عبر الأردن أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية السورية

15:18

هل راتب 250 دينار يكفي لعائلة في الأردن

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026