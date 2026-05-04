بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الرئيس الأمريكي يكشف عن تحرك لتحرير سفن عالقة بهرمز

5 ساعات ago
الرئيس الأمريكي يكشف عن تحرك لتحرير سفن عالقة بهرمز

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مشيرا إلى استمرار “المحادثات الإيجابية” مع إيران.
وقدّم ترمب -في منشور على منصته “تروث سوشال”- تفاصيل قليلة حول العملية، واصفا تلك الجهود بأنها “بادرة إنسانية” تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة، التي لم تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ولم يكشف ترمب ما إن كانت البحرية الأمريكية ستشارك في العملية، لكنه شدد على أنه “في حال عرقلة هذه العملية الإنسانية فإن هذا التدخل للأسف سيتعين التعامل معه بقوة”، بحسب قوله.
وكتب -في منشوره- أن “ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، ومن إيران بشكل خاص”. دون إضافة المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
وقال إن هذه العملية ستُظهر قدرا كبيرا من “حسن النية مِن كل مَن كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية”، مطلِقا على العملية اسم “مشروع الحرية”.
وأوضح أن تحريك السفن يهدف فقط لتحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ، وإنما هم ضحايا للظروف.

طلب دول
وشرح الرئيس الأمريكي أن دولا من أنحاء العالم -لا يشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط- طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تحرير سفنها بمضيق هرمز، لكنه لم يذكر أسماء تلك الدول.
وذكر أن الولايات المتحدة أبلغت تلك الدول بأنها ستتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية.
وقال -في منشوره- إن “من أجل مصلحة إيران والمنطقة وأمريكا أبلغنا هذه الدول أننا سنُرشد سفنها بأمان للخروج”، وفق تعبيره.
وبحسب شركة “إيه إكس إس مارين” للاستخبارات البحرية، فقد رُصدت أكثر من 900 سفينة تجارية في مياه الخليج حتى 29 أبريل/نيسان الماضي، بعدما كان عددها يتجاوز 1100 سفينة عند بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

12:25

أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره

12:23

السير تطلق ثاني مركبة محطمة على طريق إربد

12:16

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

12:12

93.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12:06

942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي منذ مطلع العام

11:55

الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

11:49

ضريبة الدخل : رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني

11:29

وفيات الاثنين 4-5-2026

11:16

بعد تفشي فيروس هانتا .. أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة

11:11

تصاعد وتيرة تهريب الوقود من إيران إلى باكستان

10:58

موسى التعمري يعتذر لنادي الشباب السعودي: أخطأت في التعبير

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026