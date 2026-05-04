الرئيس الأمريكي يكشف عن تحرك لتحرير سفن عالقة بهرمز

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مشيرا إلى استمرار “المحادثات الإيجابية” مع إيران.

وقدّم ترمب -في منشور على منصته “تروث سوشال”- تفاصيل قليلة حول العملية، واصفا تلك الجهود بأنها “بادرة إنسانية” تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة، التي لم تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم يكشف ترمب ما إن كانت البحرية الأمريكية ستشارك في العملية، لكنه شدد على أنه “في حال عرقلة هذه العملية الإنسانية فإن هذا التدخل للأسف سيتعين التعامل معه بقوة”، بحسب قوله.

وكتب -في منشوره- أن “ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، ومن إيران بشكل خاص”. دون إضافة المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وقال إن هذه العملية ستُظهر قدرا كبيرا من “حسن النية مِن كل مَن كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية”، مطلِقا على العملية اسم “مشروع الحرية”.

وأوضح أن تحريك السفن يهدف فقط لتحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ، وإنما هم ضحايا للظروف.

طلب دول

وشرح الرئيس الأمريكي أن دولا من أنحاء العالم -لا يشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط- طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تحرير سفنها بمضيق هرمز، لكنه لم يذكر أسماء تلك الدول.

وذكر أن الولايات المتحدة أبلغت تلك الدول بأنها ستتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية.

وقال -في منشوره- إن “من أجل مصلحة إيران والمنطقة وأمريكا أبلغنا هذه الدول أننا سنُرشد سفنها بأمان للخروج”، وفق تعبيره.

وبحسب شركة “إيه إكس إس مارين” للاستخبارات البحرية، فقد رُصدت أكثر من 900 سفينة تجارية في مياه الخليج حتى 29 أبريل/نيسان الماضي، بعدما كان عددها يتجاوز 1100 سفينة عند بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.