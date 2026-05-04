بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مسيرة أوكرانية تضرب مبنى في موسكو

4 ساعات ago
مسيرة أوكرانية تضرب مبنى في موسكو

وطنا اليوم:أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا بالقرب من وسط العاصمة الروسية، وذلك بهجوم يأتي قبل أيام قليلة من العرض العسكري السنوي لروسيا بمناسبة “يوم النصر”.
وأوضح سوبيانين، عبر حسابه على تطبيق تليغرام وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.
ويقع المبنى المتضرر -الذي أشارت صحيفة “كييف إندبندنت” (Kyiv Independent) إلى أنه برج سكني فاخر- في منطقة غربي العاصمة تضم سفارات أجنبية.
وفي المقابل، نقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 117 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد خلال الليلة الماضية، في واحدة من أوسع عمليات التصدي للهجمات الجوية مؤخرا.

عرض “يوم النصر”
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العاصمة الروسية حالة من التأهب الأمني، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أواخر أبريل/نيسان الماضي أن عرض “يوم النصر” المقرر في 9 مايو/أيار الجاري -الذي يحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية– سيقام هذا العام من دون مشاركة الدبابات والصواريخ، وذلك بسبب مخاوف من هجمات محتملة بالطائرات المسيرة.
يُذكر أن روسيا تذكر بشكل متكرر هجمات بمسيرات أوكرانية تستهدف منطقة موسكو الكبرى، إلا أن هذه الهجمات عادة ما تتركز على المطارات والمرافق العسكرية والضواحي، ويندر وصول الأضرار إلى البنية التحتية المدنية داخل قلب العاصمة، إذ تؤكد البيانات الرسمية الروسية اعتراض معظم تلك المسيرات قبل بلوغ أهدافها.
وتستمر المواجهات العسكرية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات، إذ تشن روسيا بانتظام هجمات بالصواريخ والمسيرات على مدن أوكرانية، وترد أوكرانيا باستهداف مواقع داخل العمق الروسي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

12:25

أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره

12:23

السير تطلق ثاني مركبة محطمة على طريق إربد

12:16

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

12:12

93.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12:06

942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي منذ مطلع العام

11:55

الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

11:49

ضريبة الدخل : رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني

11:29

وفيات الاثنين 4-5-2026

11:16

بعد تفشي فيروس هانتا .. أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة

11:11

تصاعد وتيرة تهريب الوقود من إيران إلى باكستان

10:58

موسى التعمري يعتذر لنادي الشباب السعودي: أخطأت في التعبير

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026