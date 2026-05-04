أكثر من 632 ألف زيارة للمواقع السياحية خلال 4 أشهر

وطنا اليوم:بلغ إجمالي زيارات المواقع السياحية منذ بداية العام الحالي وحتى 25 نيسان الماضي 632,048 زيارة، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وأشارت البيانات، إلى أن 63% من الزيارات كانت لأجانب، و33% لأردنيين، و4% لعرب.

ومقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، يظهر تراجع في أعداد الزيارات، حيث وصلت حتى 30 نيسان 2025 إلى 894,036 زيارة، بتراجع مقداره 261,988 زيارة، أي ما نسبته 29%.

وأكدت الوزارة أن عدد الزيارات يشمل الزيارات المتكررة للمواقع السياحية المختلفة للزائر نفسه، سواء كان زائرًا دوليًا أو محليًا.

وكان البنك المركزي الأردني قد قال في وقت سابق إن الدخل السياحي انخفض خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8% ليبلغ 1.65 مليار دولار، وذلك مقارنةً بارتفاع نسبته 8.9% ليبلغ 1.72 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتُظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 من الجنسيات الأوروبية بنسبة 20.1%، والآسيوية (4.7%)، والأميركية (1.2%)، في حين انخفض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 10.1%، والعرب بنسبة 2.2%، والجنسيات الأخرى بنسبة 24.0%.

وفيما يتعلق بشهر آذار من عام 2026، انخفض الدخل السياحي بنسبة 5.4% ليبلغ 410.0 ملايين دولار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من معظم الجنسيات بنسبة 20.3%، باستثناء الجنسيات العربية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.1%. وعند مقارنة الدخل السياحي خلال شهر آذار 2026 مع شهر شباط من العام ذاته، أظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 23.2%.

كما أظهرت البيانات انخفاضًا في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.3%، ليبلغ 459.7 مليون دولار. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 2.8% ليبلغ 1.19 مليار دولار.