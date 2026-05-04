المياه: حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري، سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح اليوم الاثنين حملة امنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات درك الوسط ودرك الكفرين والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة أمنية في منطقة الشونة الجنوبية يرافقهم مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة ، أسفرت عن ضبط بئرين مخالفين حيث تم مداهمة الموقع وردم الابار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مستمرة في جميع المناطق معربة عن تقديرها للدعم من مديرية الامن العام وخاصة شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط والكفرين وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .