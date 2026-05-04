بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المياه: حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين

3 ساعات ago
المياه: حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري، سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح اليوم الاثنين حملة امنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء وقوات درك الوسط ودرك الكفرين والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة أمنية في منطقة الشونة الجنوبية يرافقهم مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة ، أسفرت عن ضبط بئرين مخالفين حيث تم مداهمة الموقع وردم الابار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مستمرة في جميع المناطق معربة عن تقديرها للدعم من مديرية الامن العام وخاصة شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط والكفرين وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها

12:25

أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره

12:23

السير تطلق ثاني مركبة محطمة على طريق إربد

12:16

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

12:12

93.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12:06

942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي منذ مطلع العام

11:55

الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

11:49

ضريبة الدخل : رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني

11:29

وفيات الاثنين 4-5-2026

11:16

بعد تفشي فيروس هانتا .. أول تعليق من ركاب السفينة الموبوءة

11:11

تصاعد وتيرة تهريب الوقود من إيران إلى باكستان

10:58

موسى التعمري يعتذر لنادي الشباب السعودي: أخطأت في التعبير

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026