البحرية الأمريكية تبدأ اليوم بمرافقة السفن العالقة لعبور مضيق هرمز

وطنا اليوم:أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستباشر اعتبارا من صباح الإثنين مرافقة سفن عالقة تابعة لدول ثالثة لعبور مضيق هرمز، في إطار عملية “مشروع الحرية” وفق ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، حذر مسؤول إيراني رفيع من أن طهران ستعتبر أي “تدخل أمريكي” انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تشهد المفاوضات تعثرا، بينما تحدث ترامب عن “مناقشات إيجابية للغاية” مع إيران.

وقال ​باراك رافيد ​مراسل موقع أكسيوس في وقت ​متأخر ‌من مساء أمس ‌الأحد إن المبادرة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز لن ​تشمل بالضرورة ‌مرافقة سفن من ‌البحرية الأمريكية للسفن ​التجارية.

وأضاف في منشور على منصة إكس ​أن ​سفن البحرية ​الأمريكية ستكون “في الجوار” ​لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية المارة عبر المضيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس أن الولايات المتحدة ستواكب السفن في مضيق هرمز اعتبارا من اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن “دولاً من مختلف أنحاء العالم” طلبت ذلك.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال “خدمة لمصالح إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المحظورة، لكي تتمكن من متابعة أعمالها بحرية وكفاءة”.