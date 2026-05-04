عمان الأهلية تحتضن بطولة الجامعات للتايكواندو وتُتوّج الفائزين وتُحرز المركز الأول (طالبات) ووصيف المركز الثاني (طلاب)

وطنا اليوم:اختُتمت في رحاب جامعة عمان الأهلية بطولة التايكواندو الجامعية، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو، برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، وبمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية.

حيث توّج الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، الفائزين بالمراكز المتقدمة، بحضور امين سر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية الدكتور حازم النسور عميد شؤون الطلبة لجامعة الشرق الأوسط وبحضور عميد شؤون الطلبة لجامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور خلف ختاتنه ، وسط إشادة بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز، مؤكدين الدور الريادي لجامعة عمان الأهلية في دعم الأنشطة الرياضية واستضافة الفعاليات الجامعية الكبرى

وقد أحرز فريق جامعة عمان الأهلية المركز الأول للمجموع العام طالبات في البطولة ، بعدما تمكن من الفوز بـ (3) ميداليات ملونة توزعت على ميدالية الذهبية حصلت عليها الطالبة ليان محمود حمزة من كلية الأعمال بتخصص تكنولوجيا تحليل الأعمال لفئة وزن تحت 49 كغم، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية كانت من نصيب الطالبة جود محمد أبو الذهب من كلية العمارة والتصميم تخصص تصميم الداخلي لفئة وزن تحت 53 كغم، والميدالية البرونزية للطالبة جود امين حرب من كلية الآداب والعلوم تخصص اللغتان الصينية والإنجليزية لفئة وزن تحت 57 كغم.

كما حقق فريق الطلاب المركز الثاني بالمجموع العام برصيد 3 ميداليات ذهبية، الميدالية الذهبية للطالب محمود بسام يوسف من كلية الأعمال تخصص تسويق الكتروني والتواصل الرقمي لفئة وزن تحت 63 كغم، وميدالية الذهبية للطالب محمود إبراهيم الطرايرة من كلية العلوم التربوية تخصص التربية البدنية والصحية لفئة وزن تحت 68 كغم وميدالية الذهبية للطالب زيد مصطفى عبد الكريم من كلية الدراسات العليا تخصص ماجستير علوم الرياضة لفئة وزن تحت 74 كغم.

وتأتي هذه الانجازات المتتالية لجامعة عمان الأهلية في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة للطلبة الرياضيين ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، وبمتابعة مباشرة من قبل مشرفي النشاط الرياضي في الجامعة الكابتن صهيب الطراونة والكابتن جنان محمود .

ويذكر أن البطولة قد شهدت منافسات قوية ومستويات فنية متميزة، عكست جاهزية اللاعبين واللاعبات وروحهم الرياضية العالية، وسط أجواء حماسية وتنظيم مميز أسهم في إنجاح الحدث الرياضي.

كما أكدت البطولة أهمية تعزيز النشاط الرياضي الجامعي، وترسيخ قيم التنافس الشريف والانضباط والعمل الجماعي بين الطلبة، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتهم.