النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد

وطنا اليوم:أكد مدير عام النقل البري، مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، أنه تم بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من يوم أمس الأحد، وذلك بعد 8 سنوات من ثباتها.

وقال، إن زيادة تعرفة أجور النقل تتراوح ما بين 5 – 10 قروش، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والظرف الإقليمي، وعليه وحسب مخصصات العام 2026 لن يكون هناك مقدرة على استيعابها في برنامج الدعم المباشر.

وأضاف أن لجنة من نقابة أصحاب التاكسي وأمانة عمان وهيئة النقل تعمل على تعديل وتحديد قيمة أجور النقل (التكسي) التي سيُعلن عنها مع نهاية الأسبوع، وذلك بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة ومحافظة، مشيراً إلى أنه تم تعديل أجور السرفيس بقيمة 5 قروش.

وفيما يتعلق بالتطبيقات، أكد الخرابشة أنه بحكم النظام سيتم إصدار قيمة التعديل بعد صدور قرار تعرفة التاكسي الجديدة، حيث ستتجاوز تعرفة التطبيقات التاكسي الأصفر بنسبة 20%.

وبيّن أنه لا يمكن في مخصص 2026 استيعاب الزيادة الحاصلة في المحروقات من خلال برنامج الدعم المباشر، حيث تم تحليل البيانات والمسارات ووحدات الأجرة، وتبين أن 75% من المسارات تكفيها زيادة التعرفة بقيمة 5 قروش لتغطية كلفة ارتفاع المحروقات، أما خطوط النقل البعيدة التي تزيد عن 100 كم وأجرتها أكثر من دينار، وتشكل 25% من المسارات، كان لا بد أن يكون التعديل 10 قروش.

وأشار إلى أن الخطوط الداخلية في المدن الكبرى سيكون التأثير عليها 5 قروش، وسيكون الأثر الشهري على مستخدم النقل العام الذي ليس لديه خيار آخر لن يتجاوز 10 دنانير.

وأكد الخرابشة أن أسعار الديزل ارتفعت على الباصات (العمود الفقري للنقل العام في الأردن) 9 قروش، حيث ارتفعت قيمة استهلاك الديزل لباص النقل في المدن الكبيرة ما بين 60 – 80 لتراً يومياً، وعليه ارتفعت التكاليف ما بين 6 – 8 دنانير يومياً، وهو ما دفع إلى زيادة أجور النقل.

وأضاف أن الحكومة تدعم 6 جامعات رسمية و29 مسار خدمة نقل عام، كما تدعم الطالب بنسبة 50% من كلفة التنقل، وعليه تبلغ كلفة الدعم المباشر 7 ملايين دينار سنوياً، كما يوجد دعم مباشر لـ350 باصاً بين المحافظات بقيمة 5 ملايين دينار سنوياً، وبذلك يصبح مجموع الدعم المباشر المقدم لنقل الجامعات والمسارات والطلبة 12 مليون دينار سنوياً.

وتابع أن أمانة عمان تقدم دعماً للراكب بحوالي 10 ملايين دينار، لذلك فإن برنامج الدعم المباشر تبلغ قيمته السنوية 22 مليون دينار