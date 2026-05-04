تسجيل أكثر من 187 ألف حادث مروري عام 2025 في الأردن

وطنا اليوم:يشارك الأردن العالم في إحياء يوم المرور العالمي الذي يصادف 4 أيار وأسبوع المرور العربي 4-10 أيار، بالإنضمام إلى الجهود الدولية التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتيسير الأمر على مستخدمي الطرق وتعزيز السلامة والآمان عليها، ويأتي هذا ضمن الخطة العالمية للعقد الحالي2021 -2030 للعمل من أجل السلامة على الطريق، وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030.

وكشف تقرير المعهد المروري/مديرية الأمن العام لعام 2025، تسجيل 187213 حادثا مروريا، من بينها 11680 حادثًا نتجت عنها إصابات ووفيات، بواقع 510 حالات وفاة و17146 إصابة بشرية بدرجات متفاوتة.

وسجل العدد الكلي لحوادث السير انخفاضًا بنسبة تجاوزت 1.6% مقارنة بعام 2024، كما تراجعت الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 6.1%، إلى جانب انخفاض معدل خطورة الحوادث المرورية، الذي يُقاس بعدد الوفيات والإصابات إلى إجمالي الحوادث، ليصل إلى 0.062 عام 2025 مقارنة بـ0.07 عام 2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع العمري، أشار التقرير إلى أن الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا سجلت أعلى نسب الإصابات، بينما وقعت نحو 91% من الحوادث داخل المدن، حيث شكلت حوادث الصدم 90% من إجمالي هذا النوع، وبلغت نسبة حوادث الدهس داخل المدن 96% من مجموعها.

وفي سياق متصل، أرجع التقرير جانبا من التحديات المرورية إلى عوامل ديموغرافية، من بينها أن نحو 5.3 ملايين شخص في الأردن هم دون سن 20 عامًا، ما ينذر بزيادة أعداد السائقين والمركبات في السنوات المقبلة، إلى جانب التوزيع غير المتوازن للسكان والتوسع العمراني غير المنظم.

وأكد المجلس ضرورة تبني نهج تكاملي لتعزيز السلامة المرورية، يقوم على ربط السياسات المرورية بالتخطيط العمراني، ورفع الوعي لدى الفئات الشابة، والاستمرار في تطوير النقل العام، بما يتناسب مع التغيرات السكانية المتسارعة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف وفيات حوادث الطرق تقع بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل المشاة وراكبي الدراجات، فيما تعد إصابات الطرق السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا. كما تقع نحو ثلثي الوفيات المرورية بين الأشخاص في سن العمل (18–59 عاما).