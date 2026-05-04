رئيسة وزراء اليابان: إغلاق هرمز تداعياته هائلة على آسيا والمحيط الهادئ

وطنا اليوم:أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الاثنين أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها “تداعيات هائلة” على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت في كانبرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن البلدين سيتعاملان “بشكل عاجل” مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأضافت “أكدنا مجددا أن اليابان وأستراليا ستبقيان على تواصل وثيق للتحرك بالشكل الملحّ الضروري”.

ومنذ بدء الحرب أواخر شباط، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال. وعقب سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان، فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، في ظل مواصلة طهران إغلاق الممر البحري الحيوي.

وتوجَّه حوالي 80% من هذه الإمدادات إلى دول آسيا، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وقالت تاكايتشي إن اليابان وأستراليا تعتزمان تعزيز استقلاليتهما وصمودهما لتتمكّنا من ضمان إمداداتهما من الطاقة.

وأستراليا هي المورّد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لليابان التي تؤمّن بدورها لأستراليا 7% من احتياجاتها من وقود الديزل.

من جهة أخرى، أصدر البلدان سلسلة من البيانات الرامية إلى تعزيز روابطهما على صعيد الاقتصاد والدفاع والمعادن الحرجة.

وأعلن ألبانيزي أنه “بالنسبة للأستراليين، سيعني هذا أننا سنكون أقل عرضة للصدمات العالمية كالتي نشهدها حالياً بسبب النزاع في الشرق الأوسط”.

كما يسعى الشريكان إلى الخروج من الهيمنة الصينية.

وعلى هذا الصعيد، شدّدت أستراليا على مواردها من المعادن الحرجة، بينما أعربت الحكومة اليابانية عن تصميمها على ضمان إمدادات مستقرة من هذه المواد.