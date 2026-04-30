العمري يهنئ العمال بعيدهم و يؤكد شركاء أساسيين في بناء الوطن ومسيرته التنموية

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب المهندس سالم العمري، أن عيد العمال يشكل مناسبة وطنية عزيزة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الدور الكبير الذي يضطلع به العامل الأردني في بناء الوطن وتعزيز مسيرته التنموية في مختلف القطاعات.

وقال العمري إن العامل الأردني كان وما زال نموذجًا في العطاء والإخلاص، حيث أثبت قدرته على مواجهة التحديات والصعوبات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشددًا على أن هذه الفئة تستحق كل الدعم والرعاية والاهتمام.

وأضاف أن تمكين العمال وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حقوقهم يشكل أولوية وطنية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات التي تحمي حقوقهم وتوفر بيئة عمل عادلة وآمنة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأشار العمري إلى أن قطاع السياحة، كغيره من القطاعات، يعتمد بشكل كبير على جهود العاملين فيه، الذين كانوا على الدوام في طليعة من حافظوا على استمرارية هذا القطاع الحيوي رغم التحديات، مما يستوجب دعمهم وتقدير جهودهم.

وفي ختام تصريحه، رفع العمري أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى عمال الأردن في مختلف مواقعهم، مؤكدًا أن بناء الوطن وازدهاره لن يتحقق إلا بسواعد أبنائه المخلصين، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة