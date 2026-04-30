ثلاثية “الحسين”: الانضباط والتحديث والجاهزية كمنهاج للدولة.



عماد عبدالقادر عمرو

ثلاثية التغيير: كيف أعاد ولي العهد رسم دور الشباب في معادلة الدولة؟

جاءت كلمة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال تخريج الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم لعام 2026 كرسالة سياسية ووطنية بامتياز، تجاوزت حدود الاحتفال التقليدي لتضع النقاط على الحروف في علاقة الشباب بالدولة.

ما ميز هذا الحضور لم يكن قوة النص المكتوب فحسب، بل ذلك التناغم العالي بين نبرة الصوت الواثقة ولغة الجسد المتزنة، التي أعطت انطباعاً بأننا أمام قيادة تدرك ثقل المرحلة، وتخاطب جيلها بلغة تجمع بين الحزم والاحتواء، بعيداً عن الاستعراض أو الوعظ التقليدي.

في عمق الكلمة، قدم سموه رؤية مغايرة لخدمة العلم؛ فهي في نظره ليست مجرد تدريب ميداني عابر، بل هي عملية “إعادة صياغة” للشخصية الوطنية، تهدف إلى غرس الانضباط وترتيب الأولويات وتقديم المصلحة العامة على النزعة الفردية. ومن هنا، لم يكن استحضار إرث الملك الحسين بن طلال رحمه الله مجرد لمسة وفاء، بل كان توظيفاً ذكياً لمرجعية تاريخية تؤكد أن الولاء الحقيقي يتجسد في أقصى درجات العطاء والالتزام بالفعل لا بالقول.



لقد ركز الخطاب على مثلث حيوي قوامه الانضباط، التحديث، والجاهزية، معتبراً أن قوة الأردن ومناعته في إقليمه المضطرب لا تبنى بالشعارات، بل بتحويل الانتماء إلى مهارة والالتزام إلى إنتاج ملموس. ولعل الرسالة الأكثر جرأة هي أن “العسكرية روح وليست رتبة”، وهي دعوة واضحة لتعميم قيم الجدية والالتزام في كل مفاصل العمل المدني، من التعليم إلى الإدارة، خاصة حين أشار بوضوح إلى أن التمسك بأساليب الماضي لم يعد خياراً، وهو نقد صريح للجمود الذي قد يعيق طموحات الجيل الجديد.

هذا الطرح يضع الشباب أمام مسؤوليتهم كشركاء في صناعة الاستقرار لا مجرد متلقين للفرص، مع تأكيد لافت على أن أي مشروع وطني لا يكتمل دون دور محوري للمرأة.



وفي المحصلة، يضع خطاب الأمير الحسين الجميع أمام تحدٍ تنفيذي حقيقي: هل تملك المؤسسات الأدوات الكافية لمواكبة هذا الطموح؟ فالكلمة هنا لم تكن مجرد خطاب، بل كانت إشارة انطلاق لمسار وطني جديد يؤكد أن الأردن لا يُبنى بالراحة، بل بإرادة تعرف كيف تتغير وتتطور مع الحفاظ على أصالة هويتها.



رئيس مجلس محافظة العقبة سابقاً