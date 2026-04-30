شيخ الأزهر يثمن جهود الملك في خدمة القضايا العربية والإسلامية

وطنا اليوم:أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، اعتزاز الأردن بالعلاقات المتينة مع الأزهر ومؤسساته الدينية والأكاديمية.

وفي بداية اللقاء، نقل السفير العضايلة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى فضيلة الإمام الطيب، مؤكداً تقدير الأردن للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نصرة قضايا الأمة ودعم المسلمين حول العالم، وجهود فضيلته في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، ونشر الصورة الصحيحة لوسطية الإسلام واعتداله وتعاليمه السمحة.

وفي إطار التعاون الثقافي والأكاديمي مع الأزهر الشريف، ثمّن العضايلة الاهتمام والمتابعة التي يتلقاها الطلبة الأردنيون الدارسون في جامعة الأزهر، وتوفير المنح الدراسية للمتفوقين منهم، وتقديم أي عون لهم في التعامل مع أي تحديات تواجههم خلال الدراسة.

من جانبه، أكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بالمملكة الأردنية الهاشمية، معربًا عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، وما يقوم به من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيًا لجلالته دوام الصحة والعافية.

وفي سياق التعاون مع الأردن، أشاد شيخ الأزهر بالأفكار النيّرة والقيمية التي يتميز بها سمو الأمير الحسن بن طلال، وتواصله مع الأزهر الشريف في إطار المساعي الفكرية والعلمية لخدمة الدين الإسلامي عبر التكاملية بين العلوم الإنسانية والتفاعل مع القيم الدينية والأخلاقية وأنسنة الأفكار والتكنولوجيا، إلى جانب التواصل البنّاء من سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، مع الأزهر الشريف وتفاعله مع مبادراته وبرامجه التي تخدم الدين الإسلامي وقضايا الأمة.

كما أكد، استعداد الأزهر لتلبية كافة الاحتياجات العلمية والدعوية للأردن، من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب الأردنيين، وإيفاد المبعوثين الأزهريين، إضافة إلى استقبال الأئمة الأردنيين للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ في مختلف التخصصات الدينية والوعظية.

حضر اللقاء، قيادات دينية وأكاديمية من مؤسسة الأزهر الشريف وجامعته، والمستشار في السفارة الأردنية في القاهرة الدكتور رياض النجادا