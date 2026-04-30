ثامر الشهراني: قمة جدة جسّدت انتقال دول الخليج إلى مرحلة “صناعة التوازن”

وطنا اليوم:شارك الإعلامي السعودي ثامر الشهراني في تغطية إعلامية موسعة للقمة الخليجية التشاورية التي احتضنتها محافظة جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مداخلة تحليلية عبر “تلفزيون البحرين”، استعرض الشهراني دلالات انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت الاستثنائي، مؤكداً أنها تأتي ضمن استراتيجية تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق رفيع المستوى لمواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية الراهنة. وأشار خلال حديثه إلى أن القمة تُعقد في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتشابك تحديات الأمن الإقليمي مع اضطرابات الاقتصاد العالمي، لاسيما ما يتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وشدد الشهراني على أن الرسالة السياسية الأبرز المنبثقة من قمة جدة هي تحول دول الخليج من مرحلة “ردود الفعل” إلى مرحلة “صناعة التوازن” الدولي والإقليمي، موضحاً أن اختيار هذا التوقيت يعكس وعياً خليجياً بضرورة سد الفراغات السياسية في المنطقة بقرار سيادي، ومنع القوى الخارجية من التدخل، وذلك عبر التنسيق المبكر الهادف إلى احتواء الأزمات ومنع تفاقمها قبل تحولها إلى صراعات مفتوحة. وتأتي هذه المشاركة لتبرز الدور المحوري للإعلام السعودي في مواكبة الحراك السياسي والدبلوماسي للمملكة، ونقل الرؤية الخليجية الموحدة تجاه القضايا المصيرية التي تهم المنطقة والعالم.