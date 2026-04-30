رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون خاليا من الوجود الأميركي

وطنا اليوم:تعهد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الخميس، بأن سيطرة بلاده على مضيق هرمز الاستراتيجي ستضمن مستقبلا خاليا من الوجود الأميركي في المنطقة.

وقال قاليباف في منشور على منصة إكس: “اليوم، من خلال إدارة مضيق هرمز، ستوفر إيران لنفسها ولجيرانها نعمة ثمينة تتمثل في مستقبل خال من الوجود والتدخل الأميركي”.

الى ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه إزاء “خنق” الاقتصاد العالمي بسبب شلل مضيق هرمز الحيوي خصوصا لتجارة المحروقات والأسمدة.

وصرّح غوتيريش للصحفيين: “أشعر بقلق بالغ إزاء تقييد حقوق وحريات الملاحة في منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي يعيق توزيع النفط والغاز والأسمدة وغيرها من المواد الخام الحيوية… ويخنق الاقتصاد العالمي”.

وأضاف محذّرا “كما هو الحال في أي نزاع، تدفع البشرية جمعاء الثمن، حتى لو جنى قلة أرباحا طائلة. وسيستمر الشعور بالمعاناة لفترة طويلة قادمة”، داعيا “جميع الأطراف” إلى السماح للسفن بالمرور.