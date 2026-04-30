رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون خاليا من الوجود الأميركي

30 أبريل 2026
وطنا اليوم:تعهد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الخميس، بأن سيطرة بلاده على مضيق هرمز الاستراتيجي ستضمن مستقبلا خاليا من الوجود الأميركي في المنطقة.
وقال قاليباف في منشور على منصة إكس: “اليوم، من خلال إدارة مضيق هرمز، ستوفر إيران لنفسها ولجيرانها نعمة ثمينة تتمثل في مستقبل خال من الوجود والتدخل الأميركي”.
الى ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه إزاء “خنق” الاقتصاد العالمي بسبب شلل مضيق هرمز الحيوي خصوصا لتجارة المحروقات والأسمدة.
وصرّح غوتيريش للصحفيين: “أشعر بقلق بالغ إزاء تقييد حقوق وحريات الملاحة في منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي يعيق توزيع النفط والغاز والأسمدة وغيرها من المواد الخام الحيوية… ويخنق الاقتصاد العالمي”.
وأضاف محذّرا “كما هو الحال في أي نزاع، تدفع البشرية جمعاء الثمن، حتى لو جنى قلة أرباحا طائلة. وسيستمر الشعور بالمعاناة لفترة طويلة قادمة”، داعيا “جميع الأطراف” إلى السماح للسفن بالمرور.


24 ساعة
20:37

الإمارات.. إحالة شبكة اتجار بالعتاد العسكري إلى القضاء

20:24

الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار غاز المصانع

20:22

العمري يهنئ العمال بعيدهم و يؤكد شركاء أساسيين في بناء الوطن ومسيرته التنموية

20:08

راتب ضخم.. كم يدفع مبابي لوالدته فايزة من أجل إدارة مصالحه؟

19:56

شيخ الأزهر يثمن جهود الملك في خدمة القضايا العربية والإسلامية

19:34

لأول مرة.. واشنطن تسعى لنشر صاروخ فرط صوتي بالمنطقة

19:25

يوم العمال… كرامة تعب وبصمة إنجاز

19:16

كاتس: إسرائيل قد تضطر للتحرك مجددا ضد إيران

17:33

ثلاثية “الحسين”: الانضباط والتحديث والجاهزية كمنهاج للدولة.

16:56

افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام

16:44

تعديل مرتقب على أجور النقل العام في الأردن

16:14

ثامر الشهراني: قمة جدة جسّدت انتقال دول الخليج إلى مرحلة “صناعة التوازن”

وفيات
وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026