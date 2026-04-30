يوم العمال… كرامة تعب وبصمة إنجاز

اسراء خالد بني ياسين

كاتبة وباحثة في الشأن التنموي

في كل عام، يأتي يوم العمال ليذكّرنا بأن خلف كل إنجاز قصة جهد، وخلف كل تقدم إنساني أيادٍ عملت بصمت وإخلاص. هو يوم ليس للاحتفال فقط، بل للتقدير والاعتراف بقيمة الإنسان العامل، الذي يشكّل حجر الأساس في بناء المجتمعات وتطورها.

العامل ليس مجرد فرد يؤدي وظيفة، بل هو روح الإنتاج ومحرك الحياة اليومية؛ من المعلم الذي يصنع الأجيال، إلى المزارع الذي يزرع الأمل في الأرض، إلى العامل الذي يبني ويُشيّد ويصنع الفرق. كل واحد منهم يترك أثرًا لا يُمحى في مسيرة الوطن.

ويحمل هذا اليوم رسالة إنسانية عميقة، تدعو إلى تحقيق العدالة، وتوفير بيئة عمل كريمة، واحترام حقوق العمال وتقدير جهودهم. فالمجتمعات التي تُنصف عمالها، هي المجتمعات التي تسير بثبات نحو المستقبل.

في يوم العمال، نقف إجلالًا لكل يدٍ تعبت، ولكل قلبٍ أخلص، ولكل إنسان جعل من عمله رسالة وعطاء. كل عام والعمال هم عنوان الكرامة، ورمز العزيمة، وسرّ النهضة.