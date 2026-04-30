افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام

وطنا اليوم – افتتح وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لجمعية أطباء الأورام بنقابة الأطباء، والذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في فندق حياة عمّان.

وقال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن انعقاد المؤتمر يجسد التزام الأردن الراسخ بمواجهة مرض السرطان ضمن رؤية وطنية شاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج المتقدم، بالشراكة مع مختلف القطاعات الطبية والصحية والأكاديمية.

وأكد البدور أن الوزارة تضع مكافحة السرطان في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، في ظل التحديات الصحية المتزايدة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تعزيز برامج التوعية والحد من عوامل الخطورة، وفي مقدمتها التدخين والسمنة، يشكلان محوراً أساسياً في الجهود الوطنية للحد من انتشار المرض.

وأوضح أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في تطوير خدمات علاج الأورام، من خلال توسيع المراكز المتخصصة وتعزيز قدراتها، إلى جانب دعم البرامج الوطنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وأشار البدور إلى أن برنامج “رعاية” يشكل خطوة نوعية في توسيع مظلة التأمين الصحي، حيث يتيح لأكثر من 4.1 مليون مواطن الاستفادة من خدمات مركز الحسين للسرطان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى، ويعزز العدالة في الوصول إلى العلاج.

وقال نقيب الأطباء د.عيسى الخشاشنة، إن المؤتمر المتميز، الذي تنظمه جمعية اطباء الأورام، يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والأنشطة العلمية المتواصلة التي تعقدها جمعيات نقابة الأطباء التخصصية، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الطب، وتعزيز مسيرة التعليم الطبي المستمر.

واضاف ان أهمية هذا المؤتمر تبرز في تسليط الضوء على أبعاد الأمراض السرطانية، واستعراض أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيصها وعلاجها، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أمراض السرطان، التي باتت تشكل تحديًا صحيًا متزايدًا.

واشار الخشاشنة الى أهمية تكثيف الجهود في مجالات التوعية، والتركيز على أنماط المرض وسبل الوقاية منه، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، الذي يُعد من الركائز الأساسية في الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه، وان مواجهة مرض السرطان تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مختلف الجهات الطبية والعلمية، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الصحية والمجتمعية في هذا المجال.

وقال رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الدكتور فايز طبيشات، إن انعقاد المؤتمر بحضور مميز من الخبراء والمحاضرين من الأردن والدول العربية، يؤكد المكانة المتقدمة التي وصل إليها الأردن في مجال علاج الأورام، حيث أصبح مركزاً إقليمياً رائداً يقدم خدمات طبية متقدمة تضاهي أفضل المراكز العالمية.

واضاف لقد شهد علم الأورام خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في دقة التشخيص والخيارات العلاجية، مما يفرض علينا مواكبة هذه المستجدات وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة لمرضانا.

وأشار طبيشات ان الهيئة الإدارية في دورتها الحالية، تضع نصب أعينها تعزيز دور الجمعية كمظلة علمية فاعلة، من خلال دعم البحث العلمي، وتوسيع مجالات التعليم الطبي المستمر، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات علاج الأورام في الأردن والمنطقة.

وبين أن المؤتمر هو ثمرة للتعاون البناء بين جمعية الأورام الأردنية ومختلف المؤسسات الطبية والعلمية، تأكيداً على أهمية العمل المشترك في تطوير المهنة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور طاهر أبو حجلة، ان علم الأورام شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً، حيث أصبحنا نمتلك فهماً أدق للخصائص الجزيئية للأورام، مما أسهم في تطوير علاجات موجهة ومناعية أكثر دقة وفعالية، وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

واضاف ان اللجنة العلمية حرصت على إعداد برنامج علمي متكامل يواكب هذه المستجدات، ويغطي مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل سرطانات الثدي، والجهاز العصبي المركزي، والجهاز الهضمي، والقولون والمستقيم، والجهاز البولي التناسلي، وأورام النساء، والرأس والعنق، والأورام الدموية، وأورام الكبد والقنوات الصفراوية، والميلانوما، وأورام الصدر، والساركوما، وأورام الأطفال، إضافة إلى الرعاية التلطيفية.

وأشار ان البرنامج جلسات علمية متقدمة ومحاضرات يقدمها نخبة من الخبراء من الأردن والمنطقة والعالم، بمشاركة أكثر من 100 محاضر، وحضور يزيد عن 400 مسجل، إلى جانب مناقشات علمية تفاعلية تسلط الضوء على أحدث البروتوكولات العلاجية والتوجهات المستقبلية في طب الأورام، ونرحب بجميع المشاركين الذين يثرون هذا المؤتمر بعلمهم وخبراتهم.

ويشمل البرنامج العلمي مجموعة واسعة من المحاور المتخصصة، تشمل سرطان الثدي، سرطانات الجهاز العصبي المركزي، سرطانات القولون والمستقيم، سرطانات الجهاز الهضمي، سرطانات الجهاز البولي التناسلي، أورام النساء، سرطانات الرأس والعنق، الأورام الدموية، سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية، الميلانوما، الرعاية التلطيفية، أورام الأطفال، الساركوما، وأورام الصدر.

ويذكر أن المؤتمر معتمد لغايات التطوير المهني المستمر، بواقع 6 ساعات للمشاركين و8 ساعات للمحاضرين، ما يعزز من قيمته العلمية والمهنية للأطباء المختصين.

ويشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من الأطباء والمتخصصين من مختلف القطاعات الصحية، إلى جانب مشاركات عربية ودولية، بما يعزز من مكانة الأردن الطبية المتقدمة.

يُذكر أن الهيئة الإدارية للجمعية تضم كلاً من: الدكتور فايز طبيشات رئيساً، والدكتور سامي الخطيب، والدكتور طاهر أبو حجلة، والدكتور محمود البلص، والدكتور هاني الطعاني، والدكتور عيسى محمد، والدكتور أيمن أبو قمر.