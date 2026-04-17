ترمب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل لكن الحصار على إيران سيستمر

13 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: “إيران أعلنت للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعبور التام. شكرا لكم.”
وفي تدوينة أخرى، قال ترمب: “ينبغي أن تسير عمليتنا مع إيران بسرعة كبيرة نظرا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها.”
وأضاف الرئيس الأمريكي: “مضيق هرمز مفتوح بالكامل لكن الحصار البحري سيبقى بقوته فيما يخص إيران فقط وذلك إلى حين إتمام معاملتنا معها بنسبة 100%”.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن عبارة “شكرا لكم” التي وردت في منشور ترمب الأول موجهة للجانب الإيراني لقاء فتحه مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.


