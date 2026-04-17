توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم في مركز إصلاح وتأهيل النساء

وطنا اليوم:قرر المدّعي العام، الجمعة، توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم في مركز إصلاح وتأهيل النساء، وذلك على خلفية جنحة القيام قولًا بتحقير العلم الأردني، وجنحة استخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام قال إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تابعت التحقيق في فيديو جرى تداوله لسيدة أساءت خلاله ليوم العلم، حيث جرى تحديد هويتها والتعميم عليها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في صباح اليوم وعلى إثر التعميم قامت تلك السيدة بمراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية وبدئ التحقيق معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.


