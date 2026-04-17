ظهور منتجات تحمل ملصقات عبرية في العقبة

وطنا اليوم:طالب نائبان عن محافظة العقبة، في مذكرة رسمية رفعت إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، بإجراء تفتيش عاجل وتحقق ميداني حول ممارسات مخالفة تمس السوق المحلي، تتعلق بتداول مشروبات غازية تحمل ملصقات باللغة العبرية.

وأوضح النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور أنهما تلقيا شكاوى تفيد بقيام أحد المستودعات في منطقة المعامل بالعقبة بتبديل الملصقات الأصلية لعبوات “بيبسي” بملصقات تشير إلى أنها صناعة “إسرائيلية”، في خطوة غامضة تثير الكثير من التساؤلات حول الأهداف من وراء هذا التلاعب.

وشددت المذكرة النيابية على أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل مخالفة جسيمة للأنظمة والتعليمات الرقابية، كما أنها تمس بشكل مباشر ثقة المستهلك وتثير الريبة حول مصادر هذه المنتجات وكيفية دخولها إلى المدينة.

وتالياً المذكرة النيابية:

الرقم: 48 / 2026

التاريخ: 13 / 4 / 2026

دولة رئيس الوزراء الأكرم

الموضوع : طلب إجراء تفتيش والتحقق من ممارسات

مخالفة في مدينة العقبة ومنتجات صهيونية وتطبيع

تحية طيبة وبعد..

أود إحاطة دولتكم علماً بأنه قد وردتني ملاحظات وشكاوى تفيد بوجود مستودع في مدينة العقبة – منطقة المعامل – يقوم بعمليات تغيير الملصقات (Sticker) على عبوات مشروبات (البيبسي)، حيث يتم إزالة الملصق الأصلي ووضع ملصق جديد مكتوب عليه باللغة العبرية، مع الإشارة إلى أنها صناعة إسرائيلية.

إن هذه الممارسات – إن ثبتت صحتها – تشكل مخالفة جسيمة للأنظمة والتعليمات الناظمة، وتمس بشكل مباشر ثقة المستهلك، وتثير العديد من التساؤلات حول مصادر هذه المنتجات وآلية دخولها وتداولها داخل السوق المحلي.

وعليه، نرجو من دولتكم الإيعاز لمن يلزم بضرورة:

•إرسال فريق تفتيش مختص وبشكل عاجل إلى الموقع المذكور في منطقة المعامل / العقبة.

•التحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين إن وجدت.

•العمل على إيقاف هذه الممارسات فوراً ومنع تكرارها تحت أي ظرف.

كما نؤكد أنه لا يمكن القبول بمرور أو تداول أي منتجات مرتبطة بالعدو الصهيوني عبر وطننا العزيز، تحت أي مبرر كان، وأن حماية السوق الأردني والمستهلك هي مسؤولية وطنية تستوجب الحزم والمساءلة.

واقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

النائب النائب

م. حسن صلاح الرياطي د. لبنى محمد النمور