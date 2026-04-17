الصفدي يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

حيث عقد الصفدي، مباحثات موسّعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين اليمني شائع محسن الزنداني، على هامش أعمال المنتدى.

وأجرى، مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، وذلك على هامش أعمال المنتدى.

كما التقى الصفدي، بوزير خارجية بوليفيا فرناندو أرامايو، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

كما اجتمع الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، على هامش أعمال المنتدى.

والتقى الصفدي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، على هامش أعمال المنتدى.

كما التقى الصفدي بوزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريوس.