سلطة منطقة العقبة تستبدل اسماء مناطق المدينة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أثار قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتغيير أسماء عدد من مناطق مدينة العقبة تساؤلات حول مصير المسميات المعتمدة رسميًا لدى دائرة الأراضي والمساحة، خاصة فيما يتعلق بالسجلات العقارية والوثائق الرسمية.
وبحسب ما ورد في القرار، فإن التعديلات جاءت ضمن إعادة تنظيم وتحديث مسميات المناطق بما يتماشى مع التطور العمراني في المدينة، حيث تم استبدال عدد من أسماء الأحياء بمسميات جديدة ذات طابع حديث.
إلا أن مختصين يرون أن تطبيق هذه التغييرات على أرض الواقع يتطلب تنسيقًا مباشرًا مع دائرة الأراضي والمساحة، لضمان توحيد المسميات بين الجهات الرسمية، وتفادي أي إرباك في معاملات البيع والشراء أو تسجيل الملكيات.
وتبرز أهمية هذا التنسيق في ظل اعتماد المواطنين والمستثمرين على الأسماء الرسمية المسجلة في السندات والعقود، ما يطرح تساؤلات حول آلية تحديث هذه البيانات، وما إذا كانت ستُعدّل تلقائيًا أم ستتطلب إجراءات قانونية إضافية.
ويأتي القرار في إطار جهود تطوير مدينة العقبة وتحسين تنظيمها الحضري، وسط تأكيدات بضرورة مواءمة كافة الجهات الرسمية لضمان سلاسة التطبيق وعدم التأثير على حقوق الملكية أو الإجراءات العقارية.


