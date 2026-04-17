3 ساعات ago
هاني الدباس يهنئ حسين هلالات بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

وطنا اليوم:تقدم هاني الدباس بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى الزميل السيد حسين هلالات، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، معتبراً أن هذا التعيين يشكل خطوة مهمة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة في القطاع السياحي والفندقي.

وأكد الدباس أن هذا الإنجاز يمثل دعماً حقيقياً لجمعية الفنادق الأردنية، ويعزز من حضورها ودورها في رسم السياسات السياحية، بما يسهم في نقل تطلعات القطاع الفندقي بشكل مباشر إلى صناع القرار، ويضمن مواءمة الخطط الترويجية مع احتياجات السوق الفندقي.

وأشار إلى أن وجود هلالات في هذا الموقع سيسهم في توجيه جهود هيئة تنشيط السياحة نحو برامج أكثر تكاملاً وفاعلية، تنعكس إيجاباً على نسب الإشغال، واستقطاب أسواق سياحية جديدة، وتعزيز تنافسية المنتج الفندقي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجمعية والهيئة، بما يخدم تطوير القطاع، ودعم الاستثمارات الفندقية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس على الاقتصاد الوطني.

واختتم الدباس تصريحه بالتأكيد على ثقته بقدرة هلالات على إحداث أثر إيجابي ملموس، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، ومواصلة العطاء لما فيه خير القطاع السياحي والفندقي في المملكة.


