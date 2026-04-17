ترمب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جداً

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران “قد تنتهي قريبا جدا”، معتبرا أن التحرك الأميركي كان ضروريا.

وأضاف ترامب أنه “لم يكن يرغب في خوض هذه الحرب”، لكنه أكد أنها كانت “لا بد منها” لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أن إحدى السفن الحربية الأميركية تعرضت لهجوم بـ111 صاروخا، مؤكدا أنه “تم اعتراضها جميعا بنجاح تام”.

وأضاف ترامب أن “النصر في إيران بات وشيكا للغاية”، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية “لم تستغرق سوى شهرين فقط”.

وتابع قائلا إنه “لا يريد استباق النتائج”، لكنه اعتبر أن “تدمير الأسطول الإيراني حقيقة واقعة على الأرض”.