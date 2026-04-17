بسبب خروقات الاحتلال … الجيش اللبناني يدعو مواطني الجنوب للتريث في العودة

وطنا اليوم:دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى مناطق جنوب لبنان، في ظل تسجيل خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش اللبناني إنه رصد “اعتداءات إسرائيلية” وقصفا متقطعا استهدف عددا من القرى في الجنوب.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ) بعد ساعات من إعلانه على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال أيضا إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض.