“الفوسفات الأردنية” تتزين بالعلم الأردني احتفاءً باليوم الوطني للعلم

تزينت شركة مناجم الفوسفات بالأعلام الأردنية، في إطار مشاركتها باحتفالات المملكة باليوم الوطني للعلم الأردني تحت شعار “عَلَمْنا عالٍ”.

ورفعت الشركة الأعلام الأردنية على مبناها الرئيس في عمّان، فيما تزينت واجهاتها ومبانيها في مختلف مواقع العمل بالأعلام، تعبيرًا عن الاحتفاء بهذه المناسبة والاعتزاز بالعلم الأردني ورمزيته.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، باسم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، عن اعتزازهم بهذا اليوم الوطني، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وولي عهده الأمين، وعلى الوطن والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.