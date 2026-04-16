مدرسة صلاح الدين الأساسية المختلطة الفيصلية / مادبا تحتفل  بمناسبة يوم العَلَم الأردني

وطنا اليوم – في مشهدٍ يفيض فخراً واعتزازاً، ارتفع العًلَم الأردني خفّاقاً في سماء المجد، رمزاً للعزة والكرامة، وحكاية وطنٍ سطّر أبناؤه أروع معاني التضحية والانتماء. هو ليس مجرد راية تُرفع، بل نبض وطن، وهوية شعب، وعهدٌ متجدد بالولاء لتراب الأردن وقيادته الهاشمية.

وفي أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، نظّمت مدرسة صلاح الدين الأساسبة المختلطة الفيصلية / مادبا اليوم الخميس وبإشراف مديرة المدرسة الفاضلة نعايم القباعي، وبحضور عطوفة مدير قضاء الفيصلية عنبر السلايطة، والمشرفة التربوية جمانه اللبابده احتفالاً مميزاً بمناسبة يوم العَلَم الأردني .

وجاءت هذه الفعالية تأكيداً على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية في نفوس الطلبة، وتعزيزاً للهوية الوطنية لديهم، حيث اشتمل الاحتفال على مجموعة متنوعة من الفقرات الوطنية الهادفة.

واستُهل الحفل برفع راية العَلَم الأردني وعزف السلام الملكي، وسط مشاعر اعتزاز وفخر عمّت أرجاء المدرسة، تلاها تقديم فقرات شعرية وقصائد وطنية عبّر من خلالها الطلبة عن حبهم لوطنهم واعتزازهم برايته الخفّاقة. كما تضمّن البرنامج فقرات غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور، إضافة إلى نشاط “رسم علمي” الذي أبدع فيه الطلبة بتجسيد العلم الأردني بألوانه الزاهية.

وشهدت المدرسة كذلك أعمال تزيين شاملة لمداخلها وصفوفها، حيث شارك الطلبة والمعلمات وأولياء الأمور في تزيين المدرسة بالأعلام واللوحات الوطنية، إلى جانب أنشطة تلوين العلم الأردني، مما أضفى طابعًا جماليًا يعكس روح المناسبة.

وفي كلمةٍ لها خلال الحفل، عبّرت مديرة المدرسة نعايم القباعي بكلماتٍ راقية ومؤثرة عن عظمة هذه المناسبة، مؤكدةً أن العَلَم الأردني سيبقى رمزاً للوحدة والعزة، ومصدر إلهام للأجيال في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، مشيدةً بجهود الطلبة والمعلمات وأولياء الأمور في إنجاح هذه الفعالية الوطنية المميزة.

وسادت أجواء من التعاون وروح الفريق بين جميع المشاركين، ما أسهم في إنجاح الفعالية وإخراجها بصورة مشرّفة تليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وفي ختام الحفل، عبّرت إدارة المدرسة عن شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم الوطني، مؤكدةً استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم المواطنة الصالحة والانتماء للوطن.

🇯🇴 حمى الله الأردن، وأدام علمه عاليًا خفّاقًا 🇯🇴