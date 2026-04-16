بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزير الحرب الأمريكي: الحوثيون خارج الصراع وهذا قرار جيد من قِبلهم

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا ​لم توافق إيران على اتفاق سلام.
وأضاف هيغسيث في إفادة صحفية في البنتاغون: “بإمكانك ‌يا إيران اختيار مستقبل مزدهر، جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعلوا ‌ذلك ‌من أجل الشعب الإيراني”.
وتابع: “لكن إن أساءت إيران الاختيار، فستواجه حصارا وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء ‌والطاقة”.
ولفت هيغسيث إلى أن الصين أكدت للولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى إيران خلال فترة وقف إطلاق النار.
واضاف ان الحوثيين خارج الصراع وهذا قرار جيد من قبلهم وحلفاء لنا قالوا الكثير ولكنهم لم يفعلوا أي شيء بشأن مضيق هرمز”.
وقال”علينا أن نشهد عالما تدافع فيه الدول عن حرية الملاحة وليس نحن فحسب”.
واكد ” ما زلنا نعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب ومشوه وإيران تكذب بقولها إنها لا تستهدف الأعيان المدنية”
من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن إسرائيل هي أفضل شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفا أن واشنطن وتل أبيب تعملان معا لتحقيق أهدافهما.
وأضاف أن 95% من الجنود الأمريكيين الجرحى عادوا إلى أعمالهم، على حد قوله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
