مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش يتوجه إلى واشنطن الجمعة

ساعة واحدة ago
مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش يتوجه إلى واشنطن الجمعة

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش عاصم منير يتوجه إلى الولايات المتحدة غدا ضمن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وذلك عقب العودة من زيارة إيران.
وفي بيان سابق ، أعلن الجيش الباكستاني أن وفدا رفيعا يضم قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد وصلا إلى طهران في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لم يتم تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن باكستان ستواصل الاضطلاع بدورها لتسهيل الحوار بين البلدين.


