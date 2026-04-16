فيديو مروع أثار غضبا.. شرطيان أميركيان يسحلان رجلا أسود في نيويورك

وطنا اليوم:أثار مقطع فيديو يظهر فيه شرطيان -أحدهما بملابس مدنية- وهما يضربان رجلا أسود -في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية- غضبا واسعا، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادثة.
وبحسب الفيديو -الذي صُور بهاتف محمول- فقد حاول الشرطيان توقيف رجل في متجر لبيع الكحول، قبل أن يلكماه على وجهه ويركلاه بعد سقوطه على الأرض.
وأدان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الحادثة، وقال -على منصة “إكس”- إن العنف الذي استخدمه عنصران من شرطة نيويورك في هذا الفيديو مقلق للغاية وغير مقبول.
وأشار إلى أنه لا ينبغي لأفراد الشرطة أبدا معاملة أي شخص بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن شرطة نيويورك تُجري تحقيقا كاملا في الحادثة.
وتعليقا على الواقعة قالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إنه من المحزن مشاهدة ذلك، لافتة إلى أنه سيتم الإدلاء بمزيد من التصريحات حول هذا الموضوع مع تطور التحقيق.
وفي السياق، أفادت صحيفة “ديلي نيوز” بأن الشرطيين كانا يحاولان -الثلاثاء الماضي- توقيف الرجل بعد اشتباههما فيه خطأ بأنه مطلوب في قضية مخدرات.
وأضافت الصحيفة أن سلاحَي الشرطييْن أُخذا منهما، كما سُحبت شارتاهما مؤقتا، وكلّفا بمهمات إدارية.

 


