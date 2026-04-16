الجيش يدعو مكلفين من مواليد 2007 الدفعة الثانية لمراجعة منصة خدمة العلم

وطنا اليوم:تدعو القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، جميع المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثانية لعام 2026) من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية عبر الرابط khidmetalam.gov.jo للحصول على تفاصيل ومواعيد الفحص الطبي واستكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق المطلوبة.

يرجى الالتزام بالمواعيد المحددة وتحديث البيانات لضمان استكمال إجراءات الاستدعاء/الالتحاق بنجاح.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة المنصة باستمرار.