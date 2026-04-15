رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل افتتاح بنك الملابس في جمعية سيدات ماعين لتمكين المرأة

وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات في جمعية سيدات ماعين لتمكين المرأة وبحضور العين محمد مسلم الخريبات ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة مادبا محمود نزال الحيصة ومدير منطقة ماعين مالك أبو الغنم حفل افتتاح بنك الملابس.

وألقى المهندس جوينات كلمةً أشاد فيها بنشاطات وأهداف الجمعية الرائدة التي تتطلع للقيام بأعمال خيرية وإنسانية لخدمة أبناء وبنات ماعين.

وأكد جوينات حرص البلدية على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي داعياً الجهات المعنية في المحافظة والدوائر الحكومية إلى تعزيز دعمها للجمعيات الخيرية ومساندة جهودها.

وابدى المهندس جوينات استعداد البلدية لتنفيذ أعمال صيانة شاملة لمبنى الجمعية اضافةالى تجديد انارة المبنى كمساهمة من البلدية في دعم وتشجيع هذا العمل الإنساني.

والقى رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة مادبا محمود نزال الحيصة كلمة هنأ فيها الوطن وقيادته والشعب الأردني بمناسبة يوم العلم الأردني معرباً عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم للجمعية.

وقال الحيصة إن إنشاء بنك الملابس يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لخدمة أبناء مادبا عامة ومنطقة ماعين خاصة.

وألقى العميد الركن المتقاعد عيد أبو وندي كلمة رحّب فيها براعي الحفل والحضور وثمن عالياً جهود الجمعية ممثلة برئيسها انتصار السوارية واعضاء هيئتها الادارية لما تقوم به من نشاطات لخدمة المجتمع المحلية وما تقدمه من أعمال إنسانية وخيرية

وكانت رئيس الجمعية انتصار السوارية القت كلمة رحبت فيها براعي الحفل والضيوف لافتةً أن حفل افتتاح بنك الملابس بالجمعية جاء بالتزامن مع مناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني للعلم الاردني.

ورفعت السوارية بإسمها وبأسم الجمعية أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والشعب الأردني بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

واستعرضت السوارية في كلمتها نشأة الجمعية وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية وقالت ان فكرة تأسيس الجمعية انطلقت في حزيران من العام الماضي بمبادرة من مجموعة من سيدات ماعين حيث بدأت بـ (45) سيدة كهيئة تأسيسية.قبل أن تتطور لتشمل إنشاء بنك للملابس لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

وأضافت السوارية أن الجمعية وفّرت نحو (2000) قطعة ملابس للأسر المحتاجة وأن بنك الملابس سيفتح أبوابه لمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً مؤكدةً أن هذا الإنجاز جاء بفضل جهود سيدات المجتمع المحلي في ماعين اللواتي عملن بروح الفريق الواحد والعمل التطوعي الإنساني الخيري الناجح واللواتي كان لهن الفضل والدور الكبير في إنجاح هذا المشروع الخيري الإنساني.

واعربت السواريه عن خالص سكرها وتقديرها وامتنانها لرئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى عطوفة الهندس هيثم جوينات لرعايته حفل الافتتاح مثلما أشادت بجهود نشميات ماعين وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الخيرة الطيبةالمباركة خاصة العميد الركن المتقاعد عيد أبو وندي ومدير منطقة ماعين مالك أبو الغنم ومندوب التلفزيون الأردني أحمد القريوتي وموقع جوهرة العرب الإخباري.

وبهذه المناسبة الغالية قدمت عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة مادبا كفاح أبو غيث أسمى آيات التهنئة والتبريك للوطن وقيادته وشعبه الأردني الوفي مشيدةً بجهود الجمعية ونشاطاتها الخيرية الإنسانية.

وقالت ان جمعية سيدات ماعين لتمكين المرأة من الجمعيات النشطة في المحافظة رغم حداثة تأسيسها

معربةً عن تمنياتها للجمعية بمزيد من التقدم والنجاح وتحقيق الانجاز تلو الانجاز.

واشتمل الحفل الذي بُديء بالسلام الملكي وتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم قدمه إحسان يحي المداينه وأدارته وعد هاذل السليم على فقرات من الأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية تغنت بالقائد والوطن وكذلك توزيع الأعلام الأردنية على الحضور. كما جال راعي الحفل والحضور على مرافق الجمعية واطّلعوا على بنك الملابس والذي نال إعجابهم بهذا الإنجاز الخيري الإنساني.