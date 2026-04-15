بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مطالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل التكسي الأصفر لحماية حقوق السائق والركاب

ساعتين ago
وطنا اليوم:طالب سائقون عاملون على التاكسي الأصفر بضرورة السماح لهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركباتهم لتوثيق تفاصيل رحلاتهم اليومية لنقل الركاب.
ويقول السائقون إنهم يتعرضون أحياناً لخلافات مع الركاب بمختلف أشكالها، ووجود كاميرات مراقبة ستوفر وسيلة حماية للسائقين والركاب على حد سواء.
نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد، قال الأربعاء إن تسجيلات الكاميرات داخل مركبات النقل المتوسطة ستكون مربوطة مع جهات رسمية.
وتحدث عن عمل النقابة على تطبيق للتكسي الأصفر يشمل تتبعًا للمركبة وتقييمًا للسائق.
وأضاف أنه لا يستطيع أي سائق حذف التسجيلات من الكاميرات داخل المركبات.
وأكد أن التسجيلات لن تكون متاحة للسائقين، بل ستكون تحت إشراف جهات رسمية مختصة، مثل هيئة تنظيم قطاع النقل وأمانة عمان ومديرية الأمن العام، بما يضمن حماية الخصوصية ومنع إساءة استخدام التسجيلات.
“سيكون هناك تنسيق مع إدارة السير وإدارة الترخيص لتركيب الكاميرات ونوعها” وفقا للحديد الذي قال إن الكاميرات حماية للسائق والراكب.
وأوضح الحديد أن النقابة تدعم التوجه نحو تركيب الكاميرات وأنظمة التتبع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية السائق والراكب على حد سواء، وليس التعدي على الخصوصية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:30

الذنيبات : مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل في الجنوب

20:26

العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

20:17

المستشار السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي : رؤى وافكار

20:14

وزير المياه يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لتأمين احتياجات الصيف

20:08

مطار الملكة علياء الدولي ضمن أفضل 100 مطار عالميا

20:03

أردوغان: قتلة الأطفال لن يهددوا تركيا أو رئيسها

19:57

وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي

19:42

وزير الصحة يُوعز بصرف حوافز الموظفين اليوم

19:39

يوم العلم: من الرمز إلى المعنى… حين يتجسّد الوطن في السلوك

19:36

الأمن العام يباشر بتوزيع الأعلام على مركبات المواطنين احتفاء بيوم العلم

19:14

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في وادي الموجب ووادي ابن حماد والأغوار الجنوبية ومدين بالكرك

19:12

وفد عسكري وأمني باكستاني رفيع يبدأ زيارة لطهران

وفيات
وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026