الذنيبات : مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل في الجنوب

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات ،الأربعاء، إن اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات تهدف لإنشاء شركة للقطارات تعمل ما بين منطقة مناجم الحسا والعقبة وما بين شركة البوتاس والعقبة.

وأضاف الذنيبات من أبوظبي أن هذه الشراكة أقيمت ما بين شركة لِعماد المملوكة لحكومة أبو ظبي وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة المساهمات الحكومية وبنسبة 50% للأردن و 50% للإمارات.

وأشار إلى أن رأس مال الشركة 2.3 مليار دولار وستسجل بوزارة الصناعة والتجارة في الأردن، وستقوم بنقل 16 مليون طن من الفوسفات من الشيدية إلى العقبة إضافة لنقل المواد الأولية من العقبة إلى الشيدية، ونقل 3 ملايين طن من شركة البوتاس إلى ميناء العقبة، مشيرا إلى أن المشروع يعد من أكبر المشاريع التي أقيمت في الأردن خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن المشروع سيوفر من تكاليف نقل البوتاس والفوسفات بما لا يقل عن 40 مليون دولار في العام الواحد، مشيرا إلى أن هذا الوفر المالي سيساهم في تنافسية هذه الشركات في الأسواق العالمية، إضافة لفرص العمل التي سيوفرها المشروع في جنوب المملكة.

وأشار إلى أن المشروع سيكون متكاملا مع مشروع ميناء معان البري ما سيوفر ما يقارب 5 آلاف فرصة عمل.

وأكد الذنيبات أن المشروع لن يؤثر على عمل شاحنات النقل في الجنوب، وذلك لوجود عمليات نقل أخرى من العقبة إلى عمّان، مؤكدا أن السيارات التي تعمل من الشيدية والغور الصافي إلى العقبة سيتوفر لها عمل كاف.

وقع الأردن والإمارات، الأربعاء، اتفاقيات للبدء بتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة، أحد أضخم مشاريع النقل في الأردن منذ 25 عاماً، وذلك باستثمار أردني–إماراتي مشترك، في خطوة استراتيجية تعكس مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ربط مناطق إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وخفض كلف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد.

كما يشكل المشروع نواة لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويمهد لمرحلة جديدة من المشاريع التنموية والاستثمارية، في إطار رؤية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان وسموّ الشَّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرِّئاسة، الأربعاء في قصر الوطن في إمارة أبو ظبي، توقيع الاتفاقيات لبدء الإجراءات الفعليَّة لتنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة، وتأسيس شركة أردنيَّة – إماراتيَّة مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة.

ويُعدّ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة للنَّقل السِّككي، ويشمل حزمة مشاريع فرعيَّة كبرى في البنية التحتيَّة تتضمَّن مسارات للسِّكك الحديديَّة، وأنفاقاً وجسوراً، وفق المواصفات العالميَّة المُثلى في قطاع السِّكك الحديديَّة.

ومن شأن هذا المشروع، تعزيز التنافسيَّة الاقتصادية لميناء العقبة؛ ليكون بوابة استراتيجيَّة إقليميَّة في النَّقل والشّحن والخدمات اللوجستيَّة، مثلما يفتح مجالات تنمويَّة واسعة في المملكة، خصوصاً في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى في بناء مشروع شبكة السكك الوطني الأردني، الذي يهدف إلى ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.

ويأتي المشروع امتدادا للاتفاقيَّة الاستثماريَّة المشتركة البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار، التي وقَّعها الجانبان نهاية عام 2023 بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زاید آل نهیان، رئيس دولة الإمارات.