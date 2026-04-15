مطار الملكة علياء الدولي ضمن أفضل 100 مطار عالميا

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، عن إدراج المطار للمرة الأولى في تاريخه ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم لعام 2026 وفق تصنيف جوائز “سكاي تراكس” العالمية للمطارات.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التصنيف جاء بعد أن حل مطار الملكة علياء في المرتبة 97 عالميا، محققا تقدما من المرتبة 111 كما في 2025، وفق تصنيف “سكاي تراكس”، ما يعكس جهود كوادر المجموعة المتواصلة، والمعززة بدعم الشركاء، للارتقاء بجودة خدمات المطار وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين.

وأشارت المجموعة إلى أن تصنيف المطار ضمن هذه المرتبة المتقدمة يبرهن على حضوره العالمي المتنامي، ويعكس مساره المتواصل من النمو بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية للتميز، مشكلا حافزا لمواصلة التزامها بالارتقاء بتجربة المسافرين، والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع رفع جودة الخدمات.

وبينت أن هذا التصنيف يأتي دلالة على مدى التعاون الوثيق مع الشركة الأم، مجموعة مطارات باريس، بما يتيح الاستفادة من توجيهها الاستراتيجي ودعمها وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة ضمن شبكتها العالمية من المطارات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا دفيليير، إن هذا التصنيف يمثل شهادة على التفاني الراسخ وجهود فرق العمل وكافة الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة.

وأضاف أن المجموعة تحرص على الإيفاء بوعدها والتزامها بجعل كل مسافر يشعر وكأنه في بيته، مؤكدا أن هذا التصنيف يعكس مدى التقدم في تجسيد هذا الوعد على أرض الواقع، ومواصلة تطوير الخدمات في المطار والحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية.

ويجسد إدراج مطار الملكة علياء ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم تقدما ملموسا في أبرز محاور تجربة المسافرين وجودة الخدمات، مدفوعا بالتعاون المستمر بين مجموعة المطار الدولي وشركائها وكافة الأطراف المعنية.

وأكدت أن من شأن هذا الإنجاز أن يعزز مكانة مطار الملكة علياء ودوره المحوري كبوابة الأردن الجوية الرئيسية، بما يسهم في دعم الربط الجوي للمملكة، وتحفيز نمو القطاع السياحي، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويواصل مطار الملكة علياء ترسيخ مكانته كأحد أبرز المطارات الرائدة على مستوى المنطقة، مسجلا أداء لافتا خلال عام 2026؛ حيث استطاع أن يحصد المرتبة الرابعة ضمن فئة أفضل المطارات الإقليمية في الشرق الأوسط لعام 2026، والسادسة ضمن فئة أفضل موظفي المطارات في الشرق الأوسط، والثامنة ضمن فئة أفضل مطار في العالم لفئة 5-10 مليون مسافر لعام 2026، وهو ما يؤكد التزامه بالحفاظ على أعلى معايير التميز وتعزيز مكانته كمركز جوي رائد في المنطقة.

يشار إلى أن جوائز “سكاي تراكس” تستند إلى استطلاعات رأي المسافرين حول العالم، ما يمنح هذا التقدم أهمية خاصة كونه يترجم بشكل مباشر آراء وتجارب المسافرين