بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أعمال صيانة على طرق حيوية والدوريات الخارجية تدعو للالتزام والحذر

3 ساعات ago
أعمال صيانة على طرق حيوية والدوريات الخارجية تدعو للالتزام والحذر

وطنا اليوم:حددت إدارة الدوريات الخارجية مجموعة من الطرق الحيوية التي تشهد أعمال صيانة وأشغال فنية، مؤكدة استنفار مجموعاتها الميدانية لضمان انسيابية المرور وسلامة المستخدمين.
وأوضح الملازم أنس الخالدي، خلال التقرير المروري ليوم الأربعاء، أن الطرق المعنية بالأشغال هي طريق الموقر وأوتوستراد المفرق – الزرقاء (تحديدا منطقة ثغرة الجب) وطريق ناعور وطريق الممر التنموي.
ودعت الإدارة جميع السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالسرعات المقررة وإشارات التحذير في مواقع العمل، تجنبا لوقوع أي حوادث نتيجة تغير طبيعة الطريق أو وجود آليات إنشائية.
وأكد الخالدي أن رجال الدوريات يتواجدون بشكل دائم في نقاط الغلق والأشغال لتنظيم حركة السير، مما يساهم في تقليل الازدحامات وضمان استمرارية التنقل بأمان على هذه المحاور الرئيسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
