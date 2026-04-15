أبو الغنم: سعر البندورة سينخفض خلال الأيام المقبلة

وطنا اليوم:قال المهندس جلال أبو الغنم مدير سوق الخضار المركزي: إن صنف البندورة تعرض لموجة صقيع في الشتاء وتأخرت الرقعة الزراعية في الأغوار بالإنتاج، والفجوة السعرية ما بين السوق المركزي والأسواق واضحة.

وبحسب أبو الغنم سجلت يوم أمس الثلاثاء سعر 35 قرش الحد الأعلى للبندورة الأرضية، ونصف دينار لصنف المعلقة في السوق المركزي.

وأوضح أن النشرة التي تصدر عن السوق المركزي كـ “خدمة” وبشكل يومي، هي لإرشاد المواطن لمتوسط الأسعار، وتساعد المزارع لمعرفة أسعار السوق وكيف يمكنه توريد المنتجات الزراعية.

وبين السوق يفتح أبوابه بعد الساعة 4.00 فجرا لبدء المضاربة على الأسعار.

وأكد أن سعر البندورة سينخفض خلال الأيام المقبلة، نظرا لأن المنتج سيورد بشكل كبير من الأغوار وأصناف أخرى كذلك، إذ دخل السوق اليوم 392 طنا، فيما دخل السوق أمس 200 طن. وشدد أن المواطن سيلمس انخفاض الأسعار اعتبارا من اليوم.