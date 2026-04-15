ترمب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران.. وانتظروا يومين مذهلين قادمين

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة ABC NEWS، إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وإنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً، مشيراً إلى أن العالم سيشهد “يومين مذهلين قادمين”، وذلك، بعدما رجح في تصريحات سابقة استئناف محادثات السلام مع إيران في باكستان خلال يومين.

وقال ترمب إنه يفضل أن تنتهي الحرب باتفاق، وذلك، رداً على سؤال مذيع الشبكة جوناثان كارل، عما إذا كانت الحرب ستنتهي باتفاق، أم أنه سيقول ببساطة: لقد دمرنا قدراتهم وهذا يكفي؟

وأضاف ترمب: “قد تنتهي بأي من الطريقتين، لكنني أعتقد أن الاتفاق أفضل، لأنه حينها يمكنهم إعادة البناء. لديهم بالفعل نظام مختلف الآن. وبغض النظر عن أي شيء، لقد قضينا على المتشددين. لقد انتهوا، ولم يعودوا موجودين معنا”.

وتابع: “أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين قادمين، أعتقد ذلك حقاً”. وقال كارل إن ترمب اختتم المقابلة مع بـ”ادعاء مذهل”، قائلاً: “لو لم أكن رئيساً، لتمزق العالم إلى أشلاء”.

“الحرب تقترب من نهايتها”

وفي مقابلة منفصلة مع “فوكس نيوز”، الثلاثاء، قال ترمب إنه يعتقد أن حرب إيران تقترب من النهاية، معتبراً أن “طهران ترغب بشدة في عقد اتفاق مع واشنطن”.

وأضاف ترمب: “كان يجب أن أتخذ قراراً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”، لافتاً إلى أنه “في حال أنهى الحرب الآن ستحتاج طهران إلى 20 عاماً لإعادة الإعمار”.

ورجح ترمب استئناف محادثات السلام مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين، مضيفاً أن المناقشات مع إيران “تجري، ولكنها بطيئة بعض الشيء”، قبل أن يشير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب من المرجح أن تتم في أوروبا.

جولة تفاوض ثانية خلال يومين

وأفادت مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس جولة ثانية محتملة من المحادثات مع إيران، حال أفضت الجهود إلى لقاء مباشر آخر قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين ترأسا المحادثات الدبلوماسية قبل بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، من المتوقع أيضاً أن يحضرا أي اجتماع محتمل.

وذكرت المصادر أن ترمب كلّف الثلاثة بمهمة إيجاد مخرج دبلوماسي للحرب، ويستمر في الثقة بهم لإنجاز هذه المهمة.