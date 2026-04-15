السعودية تودع 3 مليارات دولار لدعم احتياطيات باكستان

5 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة المال الباكستانية مساء الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية ستقدم لباكستان ثلاثة مليارات دولار كودائع إضافية لدعم احتياطياتها.
وذكرت الوزارة في بيان “أبلغ وزير المالية والإيرادات الاتحادي السيناتور محمد أورنكزيب بأن المملكة العربية السعودية قد تعهدت بتقديم 3 مليارات دولار كودائع إضافية، ومن المتوقع صرفها خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف أورنكزيب الموجود حاليا في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي، أنه سيتم أيضا تمديد وديعة سعودية قائمة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة غير محددة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء إن رئيس الوزراء شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا من 15 إلى 18 أبريل نيسان الحالي.


