5 ساعات ago
البنتاغون يطلب زيادة تمويل تصميم وصناعة المسيرات 242 ضعفا

وطنا اليوم:طلب البنتاغون تخصيص 54.6 مليار دولار في عام 2027 المالي لتمويل تصميم وصناعة الأنظمة المسيرة، ما يزيد على النفقات الحالية على هذا القطاع بمقدار 242 ضعفا.
وأشارت وكالة “نوفوستي” الروسية، التي اطلعت على الوثائق الخاصة بالميزانية الأمريكية، إلى أن تمويل مجموعة الحرب الدفاعية المستقلة (DAWG) التي تم تشكيلها في البنتاغون، والتي تختص بتطوير واستخدام المنصات المسيرة، بلغ 225 مليون دولار في العام المالي الجاري.
ويشار إلى أن نفقات هذه المجموعة الجديدة ستمثل أكبر زيادة في ميزانية الأبحاث العلمية والتقنية للبنتاغون، حيث من المتوقع أن تزداد نفقات التصاميم والتجارب بنسبة 63%، من 210.4 مليار دولار إلى 343.7 مليار دولار.
وستبلغ حصة DAWG في تلك الزيادة 41% من الموارد المخصصة.
يذكر أن مجموعة الحرب الدفاعية المستقلة تركز جهودها على تطوير واختبار ونشر أعداد كبيرة من الأنظمة المسيرة المستخدمة للذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام حربية معقدة، ومن أهدافها الرئيسية مواجهة القدرات الصينية في منطقة المحيط الهادئ.


24 ساعة
12:53

الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني

12:49

مشوقة يطلب خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة ومنع التجاوزات بسؤال نيابي

12:47

مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتي يوقّعان اتفاقية استراتيجية

12:41

السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

12:32

الأردن والإمارات يوقعان اتفاقيات لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة

12:16

النواب يتوشحون بالشماغ ويرفعون الأعلام

12:10

وفيات الاربعاء 15-4-2026

11:52

فايننشال تايمز: إيران استخدمت قمر تجسس صينيا لاستهداف قواعد أمريكية

11:43

نائب بولندي يهاجم إسرائيل في البرلمان ويستخدم رمزا نازيا

11:34

دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب

11:31

كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي

11:29

هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)

وفيات
وفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026