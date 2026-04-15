البنتاغون يطلب زيادة تمويل تصميم وصناعة المسيرات 242 ضعفا

وطنا اليوم:طلب البنتاغون تخصيص 54.6 مليار دولار في عام 2027 المالي لتمويل تصميم وصناعة الأنظمة المسيرة، ما يزيد على النفقات الحالية على هذا القطاع بمقدار 242 ضعفا.

وأشارت وكالة “نوفوستي” الروسية، التي اطلعت على الوثائق الخاصة بالميزانية الأمريكية، إلى أن تمويل مجموعة الحرب الدفاعية المستقلة (DAWG) التي تم تشكيلها في البنتاغون، والتي تختص بتطوير واستخدام المنصات المسيرة، بلغ 225 مليون دولار في العام المالي الجاري.

ويشار إلى أن نفقات هذه المجموعة الجديدة ستمثل أكبر زيادة في ميزانية الأبحاث العلمية والتقنية للبنتاغون، حيث من المتوقع أن تزداد نفقات التصاميم والتجارب بنسبة 63%، من 210.4 مليار دولار إلى 343.7 مليار دولار.

وستبلغ حصة DAWG في تلك الزيادة 41% من الموارد المخصصة.

يذكر أن مجموعة الحرب الدفاعية المستقلة تركز جهودها على تطوير واختبار ونشر أعداد كبيرة من الأنظمة المسيرة المستخدمة للذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام حربية معقدة، ومن أهدافها الرئيسية مواجهة القدرات الصينية في منطقة المحيط الهادئ.