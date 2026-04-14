مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الشواورة والمحتسب

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الشواورة والمحتسب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالقادر حمد الشواورة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشواورة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الظهير، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عادل مخلص المحتسب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهدـ، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المحتسب، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.