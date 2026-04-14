ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي

14 أبريل 2026
وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مديرية سلاح الهندسة الملكي.
واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة حول دور السلاح في دعم مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتطرق الشرح إلى الواجبات العملياتية التي أداها سلاح الهندسة خلال المستجدات الإقليمية الأخيرة، ودوره في التعامل مع المتساقطات والرؤوس الحربية الناتجة عنها، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وجال سمو ولي العهد في معرض لمعدات وآليات حديثة يستخدمها سلاح الهندسة، واطلع على أبرز التقنيات المستخدمة في التعامل مع مختلف التحديات.
ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي سلاح الهندسة، وأشاد بحرفيتهم وكفاءتهم، لافتا إلى الدور الكبير الذي يقوم به نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.


