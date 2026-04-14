أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني

وطنا اليوم:قدّمت أورنج الأردن رعايتها لجلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، حيث استضاف المنتدى خلالها نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، تحت عنوان “المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: آفاق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز مرونة ومنعة الاقتصاد الوطني”.

وجاءت الجلسة لتسليط الضوء على أهمية الجاهزية الوطنية كأولوية استراتيجية للتعامل مع المخاطر بفعالية، وهدفت النقاشات إلى ترسيخ ركائز التعاون المؤسسي مع القطاع الخاص. الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والرفع من مستوى التكيف المؤسسي عند الأزمات، وتطوير منهجية استمرارية الأعمال والاستثمارات والحد من تأثير الأزمات، بالإضافة إلى تحسين إمكانية الشركات لمواجهة التغييرات العالمية.

وأكدت أورنج الأردن أن رعاية الجلسة الحوارية تعكس مكانتها كشريك رقمي موثوق في المملكة، وتوجهها لتمكين الأفراد، والمؤسسات، والمجتمعات في العالم الرقمي اليومي. كما تلتزم الشركة بمواصلة بناء التعاون الوطني وتقديم الأدوات الذكية لضمان أمن الأعمال، إلى جانب استمرارها في رعاية الفعاليات التي تحدث أثراً إيجابياً لاستقرار الاقتصاد، وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز استعداد المؤسسات للتخفيف من أي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية قد تشهدها المملكة.

وتمحورت الجلسة حول مجالات الشراكة بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقطاع الخاص، من خلال تعزيز قنوات التواصل، وتبادل المعلومات، وإعداد الخطط المشتركة، وتقوية حماية العمليات التشغيلية، من خلال توفير الحلول التقنية والإجرائية المتقدمة، وغيرها من المنهجيات التي ترفع كفاءة التهيؤ الشامل والمرونة الاقتصادية.

