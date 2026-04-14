بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بلديات المملكة تكثف جهودها لرفع 700 ألف راية احتفاءً بيوم العلم

14 أبريل 2026
وطنا اليوم:تواصل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة، أعمالها الميدانية المكثفة استعداداً للاحتفاء بـ “يوم العلم”، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، السادس عشر من نيسان.
وقالت وزارة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، إن الجهود الميدانية للبلديات والمجالس والمديريات كافة تستهدف رفع ما يقارب 700 ألف علم، بمقاسات وأحجام متنوعة، لتعزيز المظهر الجمالي العام في الشوارع الرئيسية، الميادين العامة، والساحات، وإبراز مكانة العلم الأردني وقيمته الراسخة في وجدان أبناء الوطن.
وشملت الأعمال أيضا رفع الراية فوق مباني البلديات والمؤسسات العامة لتظهر بأبهى صورة تليق بهذه المناسبة الوطنية.
واطلقت الوزارة بالتعاون مع صفحات البلديات على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات الوطنية المختلفة شعار “#علمنا_عالٍ”، اعتزازا بالراية الأردنية، وتأكيداً على الالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية الحكيمة.
كما أطلقت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة مبادرات مجتمعية شملت توزيع الأعلام على المدارس والمركبات وأعلام ترفع باليد، والمساهمة في تزيين المؤسسات الوطنية، تعزيزاً للقيم الوطنية وتعميقاً للتلاحم مع المجتمع المحلي في هذه المناسبة العزيزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
