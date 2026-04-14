17 دولة تدعو إسرائيل ولبنان إلى انتهاز فرصة مفاوضات السلام

14 أبريل 2026
وطنا اليوم:دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة الثلاثاء، لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى “انتهاز فرصة” مفاوضات السلام المباشرة التي تعقد بينهما في وقت لاحق اليوم في واشنطن برعاية أميركية.
وكتبت هذه الدول في بيان مشترك “نرحب بمبادرة الرئيس (اللبناني جوزاف) عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبموافقة إسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين الى انتهاز هذه الفرصة”.
ويعقد لبنان وإسرائيل “محادثات سلام” على مستوى السفراء في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن، الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود، إلا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة.
ويشارك في المحادثات، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وذلك عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت واشنطن العاصمة


24 ساعة
22:36

الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات

21:12

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الشواورة والمحتسب

20:54

الأمير الحسن يحذر من تصاعد التطرف الإسرائيلي

20:51

انتماء للوطن… صمام الأمان في مواجهة التيه الفكري

20:27

ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي

20:25

قرارات لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات ودعم السياحة

20:13

شمس الدين : لا استهداف لحرية الرأي في مشروع نطام تنظيم الإعلام الرقمي

20:08

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للفريق المتقاعد متعب الزبن بالشفاء العاجل

20:01

الخشاشنة والحموري : مهنة الطب مشبعة وسوق العمل لا يستوعب

19:48

أردنية… وهذا العلم يشبهني

19:47

علم البلاد.. خفقات المجد وسارية الكبرياء

19:46

جمعية سيدات قرى حوض الديسة… حارسات التراث والبيئة في وادي رم

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويان