17 دولة تدعو إسرائيل ولبنان إلى انتهاز فرصة مفاوضات السلام

وطنا اليوم:دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة الثلاثاء، لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى “انتهاز فرصة” مفاوضات السلام المباشرة التي تعقد بينهما في وقت لاحق اليوم في واشنطن برعاية أميركية.

وكتبت هذه الدول في بيان مشترك “نرحب بمبادرة الرئيس (اللبناني جوزاف) عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبموافقة إسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين الى انتهاز هذه الفرصة”.

ويعقد لبنان وإسرائيل “محادثات سلام” على مستوى السفراء في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن، الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود، إلا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة.

ويشارك في المحادثات، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وذلك عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت واشنطن العاصمة