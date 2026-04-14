ارتفاع أسعار البندورة يثقل كاهل المواطنين في الأردن

وطنا اليوم:أظهرت جولة ميدانية على محال خضار وفواكه في العاصمة عمّان، استمرار ارتفاع أسعار البندورة في محلات التجزئة رغم انخفاضها في السوق المركزي، وسط ترقب لتأثير استئناف التصدير على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وما زالت تباع مادة البندورة بـ 99 قرشاً للكيلو الواحد، إذ لم تشهد انخفاضا حقيقيا منذ شهر رمضان الماضي.

ورجح مالكو محال خضار، أن تشهد الأسعار انخفاضاً معقولاً خلال الفترة المقبلة، لتصل بين 65–80 قرشاً، مشيرين إلى أن التصدير سيؤثر على السوق لكنه لن يحدث ارتفاعات كبيرة.

وأشار تجار إلى أن أسعار البندورة البلدية قد تختلف عن المصدرة، إلا أن المؤشرات الحالية تستبعد حدوث ارتفاعات جديدة، مع توقع الحفاظ على مستويات أسعار مستقرة نسبياً خلال الفترة القادمة.

في المقابل، عبر مواطنون عن استيائهم من تفاوت الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق، مؤكدين أن أسعار الخضار – والبندورة تحديداً – لم تنخفض منذ شهر رمضان، بل شهدت ارتفاعات مستمرة خلافاً للأسعار المعلنة في السوق المركزي الأمر الذي دفع بعض الأسر لشراء البندورة “بالحبة” نتيجة الضغط على القدرة الشرائية.

وأشار مواطن آخر إلى أن سعر الكيلو في السوق المركزي يتراوح بين 20–35 قرشاً، بينما يصل في محال الخضار 90 قرشاً، وقد يتجاوز الدينار في بعض المحال، مطالباً الجهات المختصة بتكثيف الرقابة ومتابعة الأسعار، في ظل عدم قدرة المواطنين على تحمل أعباء إضافية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرار استئناف تصدير البندورة عبر المراكز الحدودية بواقع سقف لا يتجاوز 8 طبالي لكل وسيلة نقل مبرد، ما يضع السوق المحلي أمام مرحلة ترقب لتأثير التصدير على معادلة العرض والطلب والأسعار خلال الأسابيع المقبلة.