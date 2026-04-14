رجل ينفذ تهديده لطليقته : ساجعل الكلاب تشمئز من وجهك

وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات عمان حكما مشددا بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات بحق رجل أقدم على تشويه وجه طليقته باستخدام “مشرط”، نفاذا لوعيد سابق قال فيه إنه “سيجعل كلاب الشوارع تشمئز من النظر إلى وجهها”.

جرمت المحكمة المتهم بارتكاب:

جناية الإيذاء: وفقا لأحكام المادة 334 مكررة/1 وبدلالة المادة 337 من قانون العقوبات.

جنحة حمل وحيازة أداة حادة: وفقا لأحكام المادتين 155 و156 من ذات القانون.

تفاصيل “الجريمة المرتبة”: تخطيط بهدوء وترصد

كشفت وقائع القرار عن سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي انتهجها المتهم:

عقد العزم: صمم المتهم على ارتكاب فعلته بهدوء بال وروية، إثر خلافات وقضايا منظورة أمام المحاكم الشرعية.

الاستدراج والتأكد: اتصل المتهم بالمجني عليها قبل يوم من الجريمة للتأكد من موعد خروجها لحضور جلسة في المحكمة الشرعية.

كمين العمارة: في صباح يوم الواقعة، توجه المتهم إلى مكان سكن طليقته مزودا بـ”مشرط”، وكمن لها داخل العمارة (على الدرج المؤدي إلى السطح) لضمان عدم رؤيته.

لحظة الاعتداء والفرار

فور سماع المتهم صوت باب شقة المجني عليها، نزل إليها وهجم عليها دافعا إياها إلى داخل المنزل.

هناك، سدد لها عدة ضربات بالأداة الحادة على الجانب الأيمن من وجهها وأنفها، ثم لاذ بالفرار مسرعا.

شهادة الموقف وتفريغ الكاميرات

أفادت شاهدة نيابة (من المجاورين) بأنها سمعت صراخ المجني عليها، وأثناء صعودها صادفت المتهم وهو يركض.

وعندما سألته عن سبب وجوده، ادعى أنه “حضر للسلام عليها” دون أن يتوقف.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين حضور المتهم في الصباح الباكر وتخفيه على الدرج قبل أن ينزل باتجاه الشقة ويفر لاحقا.

تقرير طبي يؤكد التشويه

أكد التقرير الطبي الأولي الصادر عن مستشفى التوتنجي وجود جروح قطعية عميقة في الوجه والأنف، مما يعكس مدى بشاعة الاعتداء الذي استهدف سلامة وجمال المجني عليها بشكل دائم.

يأتي هذا الحكم ليؤكد صرامة القضاء الأردني في التصدي لجرائم العنف الأسري وتلك التي تستهدف كرامة الإنسان وسلامته الجسدية