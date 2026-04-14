قطر: أي تلميحات لوجود مناقشات مع إيران لوقف الهجمات ضدنا غير صحيحة

وطنا اليوم:قال مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن أي تلميحات لوجود مناقشات مع إيران حول وقف هجماتها على قطر عارية عن الصحة.

وأكد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، رفض بلاده الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين، مشددا على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، والتركيز على تثبيته.

وأضاف أن حل أزمة مضيق هرمز يجب أن يكون إقليميا، بمشاركة الدول المتشاطئة التي تعتمد عليه، ولا يمكن تهديد أمن المضيق من قبل أي طرف، ويجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لفتحه.

وأوضح الأنصاري أن الوضع في مضيق هرمز طارئ، ويجب على الجميع العمل للوصول إلى حل مستدام، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلة في إدارة المضيق، وأن تداعيات إغلاقه تتجاوز أسواق الطاقة.

ولفت النظر إلى وجود تواصل مع الشركاء لإعادة فتح المضيق ووقف التداعيات السلبية لإغلاقه.

وتابع: “لغة التهديد غير مقبولة، ونتعامل مع جميع التهديدات بما يضمن سلامة بلادنا”، مؤكدا صمود اقتصاد دولة قطر ودول المنطقة رغم التبعات.

وأشار الأنصاري إلى أن جميع الأزمات تُحل عبر الحوار، لافتا إلى دعم بلاده جهود لبنان لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، وأن التنسيق جارٍ بشأن التطورات في لبنان مع جميع الأطراف.

وقال إن قطر تدعم جهود باكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وإن هناك اتصالات إقليمية مكثفة تجري حاليًا من أجل إنجاح جهود الوساطة وخفض التصعيد.

وأضاف: “ننتظر تأكيد عقد جولة جديدة من المفاوضات في باكستان، وندعم هذه الجهود الدبلوماسية”.